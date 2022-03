Voimakas ulostulo – Venäjän maajoukkuekapteeni tuomitsee Ukrainan tapahtumat: "Sota on hullua"

– Tiedän, että osa teistä tykkää näyttää muniaan kameran edessä, mutta nyt on aika näyttää munat tosielämässä, Jarmolenko kirjoitti.

Seurajoukkuetasolla Pietarin Zenitiä edustava Venäjän maajoukkuekapteeni Dzjuba on tämän jälkeen ottanut kantaa. Hän julkaisi pitkän kannanottonsa tiistaina Instagramissa .

– En viime aikoihin saakka halunnut puhua Ukrainan tapahtumista. Ei siksi, että olisin peloissani, vaan koska en ole politiikan asiantuntija, en ole koskaan osallistunut siihen enkä aikonutkaan (toisin kuin laaja joukko politiikan tieteilijöitä ja virologeja, joita on ilmaantunut viime aikoina internetiin). Mutta kuten kaikilla muilla, minulla on oma mielipiteeni. Koska minut on vedetty tähän aiheeseen mukaan kaikilta puolilta, ilmaisen sen, Dzjuba alusti.