Erling Haaland tarjosi akrobatiaa – huikea maali

Vahvaa kautta pelaavan Aston Villan kotijohto haihtui päätöshetkillä

Enempää osumia ei nähty, joten ottelu päättyi 1–1. Vaikka kotitasapeli on birminghamilaisryhmälle pettymys, Unai Emeryn valmentaman joukkueen kausi on ollut komea.

Aston Villa on kerännyt Valioliigassa 18 pistettä ja on kolmantena. Mestarien liigassa Emeryn miehistö on voittanut kaikki kolme peliään ja on liigavaiheen sarjataulukon kärjessä. Kaikki kilpailut mukaan lukien Aston Villa on pelannut 11 perättäistä ottelua ilman tappiota.