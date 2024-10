Manchester Unitedilta karua nyhjäämistä

Kun mukaan luetaan kaksi Eurooppa-liigan ottelua, United on jäänyt viidessä tuoreimmassa kamppailussaan ilman voittoa. Kyseisistä otteluista neljä on päättynyt tasapeliin.

Viime kaudella neljänneksi yltänyt Villa on sarjataulukossa viidentenä ja Manchester United sijalla 14. Villa ei ollut sunnuntaina parhaimmillaan, eikä ottelussa nähty suurta määrää maalipaikkoja.

Kahdeksassa pisteessä oleva United on tehnyt seitsemässä liigaottelussaan vain viisi maalia. Ainoastaan Southampton on viimeistellyt tämän kauden liigassa harvemmin.

Chelsea jäi kotitasapeliin

Tällä kaudella runsaasti osumia tehnyt Chelsea on sarjataulukossa neljäntenä. Joukkue on Aston Villan tavoin 14 pisteessä, mutta Chelsean maaliero on kaksikosta parempi.