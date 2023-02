Hengenvaarallisesti hakattu Pekka Kataja säälii nyt tuomittua tekijää: "Tiedän, kuka on pääsuunnittelija"

– Olin varautunut hylkypäätökseen, joten olin ilahtunut, että tuomio tuli. Olin kylläkin hämmästynyt, että tuomio tuli avunannosta eikä varsinaisesta teosta. Joka tapauksessa on hyvä, että tuomio tuli ja se on aika kova, Pekka Kataja kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Poliittinen motiivi

– Toinen tekijä ja teon pääsuunnittelija ovat vapaalla. Tiedän, kuka on pääsuunnittelija, mutta minulla ei ole konkreettista näyttöä hänestä. Tiedän kuitenkin, kenellä on ollut motiivi suunnitella tällainen teko. Hän on erittäin taitava ihmisten mielten manipuloija. Siinä mielessä säälittää tämä tuomittu henkilö, koska hänkin on manipuloinnin uhri, Kataja sanoo.