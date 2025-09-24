Seiväshypyn supertähti Armand Duplantis kertoi Go Wild -podcastissa, kuinka hän ärsyyntyy yhdysvaltalaisten ravintolakäyttäytymisestä.

Kaiken voittanut Duplantis juhli reilu viikko sitten Tokiossa uransa kolmatta maailmanmestaruutta. Ympäri maailmaa järjestettävien kilpailujen lisäksi kutsutaan amerikanruotsalaista Duplantista myös muunlaisiin tapahtumiin.

Duplantis on huomannut merkittävän eron, kuinka yhdysvaltalaiset ja ruotsalaiset käyttäytyvät ravintoloissa.

– Jos lähdetään ulos syömään, niin mielestäni sinulla pitäisi olla housut jalassa. Sinun pitää peittää polvesi ja olla näyttämättä varpaitasi. Tällaista et näkisi koskaan Ruotsissa, sandaaleja, mutta näen sitä aina Yhdysvalloissa ja en pidä siitä, Duplantis totesi.

Expressen kuulosteli Duplantisilta tarkemmin aiheesta. Pelkästään sen esiintulo sai Duplantisin pyörittelemään päätään.

– Se on outoa. Kun menen ulos syömään kavereideni kanssa Yhdysvalloissa, heillä on aina shortsit ja sandaalit, joten heidän varpaansa näkyvät. Se on vähän tyylitöntä, rumannäköistä ja jollain tavalla epäkunnioittavaa. En pidä siitä, Duplantis kertoi.

Duplantiksen mukaan Ruotsissa on perinteisesti tyylitajua, mitä ei ole Yhdysvalloissa.

– Pidän siitä, että on housut ja kauluspaita, kun ollaan ulkona syömässä. Se on kunnioittavaa muita syöjiä kohtaan.

Ruotsalainen kertoi, että hänen oma pukeutumisensa riippuu siitä, mihin ollaan menossa tai mikä on tapahtuman laatu. Yksi selkeä sääntö on kuitenkin olemassa.

– Jos aurinko on laskenut, niin silloin pitää olla housut jalassa. Siltä minusta tuntuu, kun olen tulossa vanhemmaksi. En ole niin vanha, mutta siltä tuntuu, kun vanhenen, Duplantis sanoi leveästi hymyillen.

– Olen menossa naimisiin, se on kuin olisi tulossa vanhaksi, Duplantis päätti.