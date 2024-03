Armand Duplantis sanoo kiertelemättä, mitä hän ajattelee somesta

– Instagram on hyvä, valtaisa alusta. Se tuo negatiivista ja positiivista, Ståhl sanoi.

Duplantis on managerinsa Daniel Wessfeldtin mukaan maailman parhaiten tienaava yleisurheilija. Urheilun työmarkkinoilla yleisurheilijat vertautuvat yrittäjiin, sillä heille ei ole tarjolla kuukausipalkkaisia työpaikkoja kuten suurten palloilulajien pelaajille.

Duplantisilla on Instagramissa 545 000 seuraajaa. Suurten palloilulajien tähtiin verrattuna määrä on pieni. Esimerkiksi NBA-koripalloilija LeBron Jamesilla on 159 miljoonaa seuraajaa Instagramissa.