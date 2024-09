Armand Duplantisilta villi idea Suomi–Ruotsi-maaotteluun

Ruotsin seiväshyppytähti Armand Duplantis on hypännyt Ruotsi-ottelussa aikuisten sarjassa vain kaksi kertaa, vuosina 2019 ja 2023. Se on ymmärrettävää, sillä ruotsalaisen kilpailukausi on ollut joka vuosi pahasti kesken maaottelun aikaan. Tänäkin vuonna Ruotsi-ottelu oli osittain päällekkäin Rooman Timanttiliigan kisojen kanssa, ja sen jälkeen maailmanennätysmiehellä oli vielä edessä kaksi Timanttiliiga-kilpailua.