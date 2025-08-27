Armand Duplantis yllätti kalajokisen Klaaran, 17, ikihyviksi: "En edes uskonut silmiäni"

17-vuotias suomalainen seiväshyppääjä Klaara Kivistö ei ollut uskoa silmiään katsoessaan viime viikonloppuna yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelua ja nähdessään, mitä supertähti Armand Duplantis piti ranteessaan. Ruotsalaislehti Aftonbladet kertoo ME-miehen ranteeseen päätyneen korun tarinan verkkosivuillaan.

Kivistö pääsi tapaamaan suuren esikuvansa vuonna 2022 Helsingissä käydyn maaottelun yhteydessä järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

– Sain idean tehdä hänelle rannekorun, jossa on Ruotsin lipun värit ja hänen nimensä. Tein yhden myös Desirelle (Duplantisin kihlattu Inglander). En edes tiennyt, saisinko mahdollisuutta ojentaa niitä hänelle, mutta loppujen lopuksi se onnistui ja sain otettua yhteiskuvankin. Hän vaikutti olevan aidosti kiitollinen, ja minä olin todella onnellinen, Kivistö kertoo Aftonbladetille.

Tämän jälkeen koko koruasia unohtui kolmeksi vuodeksi, kunnes viime viikonlopun Ruotsi-ottelun yhteydessä Kivistö pani kotonaan Kalajoella tv:tä katsoessa merkille, että koru oli yhä Duplantisin ranteessa.

– Olin niin sokissa, että en edes uskonut silmiäni. Menin hänen Instagram-tililleen, ja huomasin, että hän oli julkaissut useita kuvia, joissa hänellä oli se koru ranteessaan – eikä vain kisoissa vaan myös vapaa-ajalla. Olen tykännyt kaikista hänen julkaisuistaan, mutta en ole kiinnittänyt mitään huomiota rannekoruun.

Tämän jälkeen Kivistö luki Aftonbladetin kesäkuussa julkaiseman artikkelin, jossa Duplantis kertoi korustaan Tukholman Timanttiliigassa tekemänsä maailmanennätyksen jälkeen. Tuolloin Duplantis piti ranteessaan paitsi Kivistön tekemää korua, jossa lukee hänen lempinimensä Mondo, myös toista vastaavaa korua, jossa lukee Kung – kuningas.

– Joku tyttö taisi antaa minulle tämän, jossa lukee Mondo, ja tämän toisen sain juuri.

Jutun luettuaan Kivistö oli täysin varma, että koru oli hänen tekemänsä.

– Soitin isälleni, joka lähetti teille (Aftonbladetiin) sähköpostia.

– En koskaan ajatellut, että tästä tulisi näin iso juttu. Ajattelin, että hän heittäisi korun pois.

Tänään Duplantis hyppää Zürichissä Timanttiliigan finaalitapahtumassa, ja Aftonbladet pääsi näyttämään hänelle kolmen vuoden takaista yhteiskuvaa Kivistön kanssa.

– Hänkö on se, joka antoi korun minulle? Kyllä, nyt muistankin. Mutta tarvitsen uuden, joten voitteko auttaa minua saamaan yhteyden häneen. Tämä lahja oli kiva ja söpö. Olen pitänyt sitä tänä vuonna koko ajan, ja se on tuonut minulle paljon onnea, Duplantis sanoi kuvan nähtyään.

– Kiitos, Klaara! Tarvitsen uuden korun, ja sinunkin on saatava jotain minulta. En voi vain ottaa tavaroita vastaan antamatta jotain takaisin. Minunkin on annettava jonkinlainen lahja, että tässä säilyy tasapaino.

Aftonbladet välitti terveiset Kivistölle, joka lupasi valmistaa uuden korun.

– En voi uskoa tätä todeksi.

Armand Duplantis on hypännyt tänä vuonna kolme maailmanennätystä Klaara Kivistön valmistama Mondo-koru ranteessaan./All Over Press