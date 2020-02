Markolla kävi "hirveä pulla", kun hän löysi lähes 50 vuotta vanhan amerikkalaisen sormuksen kaarinalaisesta metsästä – nyt sormuksen oikea omistaja on löytynyt!

MTV Uutiset kertoi kuukausi sitten Marko Saarisen uskomattomasta löydöstä. Metallinetsintää harrastava Saarinen löysi kaarinalaisesta metsästä amerikkalaisen luokkasormuksen 1970-luvulta. Se miten sormus varsinaissuomalaiseen metsään päätyi, on mysteeri, mutta nyt sormuksen oikea omistaja on selvinnyt.

Parin rakkaustarina alkoi kuinkas muuten kuin ystävänpäivänä vuonna 1973. Shawn oli pyytänyt Debraa ulos. Suoraan hän ei kuitenkaan asia uskaltanut kysyä, vaan jätti pienen lappusen tytön taskuun. Kolme päivää myöhemmin he olivatkin jo treffeillä.

Näin sormus katosi

Vaikka tapahtumista on kulunut jo 47 vuotta, muistaa Debra yhä tarkasti, kun sormus hävisi. Hän oli ystävänsä kanssa tavaratalossa ostoksilla, kun hänen piti käydä naistenhuoneessa. Käsien pesun ajaksi hän otti sormuksen pois ja laittoi sen lavuaarin reunalle. Siihen sormus jäikin.

– Shwan rauhoitteli minua sanoen, että se on vain sormus.

Sattumaan vai ei, mutta sormuksessa on myös teksti ”laivanrakentajat” Morsen koulun maskotin mukaan. Debra kertoo haastattelussa, että sormuksen löytänyt mies rakentaa työkseen laivoja.

Mies oli töissä Suomessa 90-luvulla

Debra McKenna ei ole vielä ollut yhteydessä sormuksen löytäneeseen Saariseen, mutta Morsen high school on lähettänyt hänelle hupparin kiitokseksi.

– On kovin liikuttavaa kaiken tämän negatiivisuuden keskellä, että meillä on hänenlaisiaan ihmisiä. Maailmassa on vielä hyviä ihmisiä ja tarvitsemme lisää heitä.