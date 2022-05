Ari Lahti tuomitsee jyrkästi epäasiallisen käytöksen – "Olemme puuttuneet epäkohtiin"

– Kuten Palloliitossa olemme viime vuosien aikana vahvasti linjanneet, emme hyväksy tietenkään minkäänlaista epäasiallista käytöstä missään olosuhteissa. Siihen on luonnollisesti aina nollatoleranssi. KuPSissa olemme myös puuttuneet aiemmin ilmi tulleisiin epäkohtiin, joista olemme käyneet Heiskasen kanssa painokkaita keskusteluja – niin seuran edellisen kuin nykyisenkin hallituksen aikakaudella. Kuten Heiskanen on itsekin todennut julkisuudessa, hän on ollut viimeisen puolen vuoden ajan ilman alkoholia. Ongelmia on siis pyritty ehkäisemään.