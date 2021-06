Apulaispormestari Anni Sinnemäki kommentoi rikosepäilyään: "Odottelen rauhassa poliisin työn tuloksia"

Helsingin poliisi epäilee Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestaria Anni Sinnemäkeä (vihr.) virkavelvollisuuden rikkomisesta, Yle Uutisoi eilen illalla.

Esiin on noussut tunnetun näyttelijän Pihla Viitalan taloprojekti ja sitä koskevat, vuoteen 2016 juontavat päätökset. Sinnemäen virkarikostutkinta koskee kyseisenä vuonna tehtyjä poikkeamislupapäätöksiä Meilahden asemakaavasta.

– Valituksissa ja tutkinnassa on haluttu ja halutaan selvittää se, olenko vaikuttanut poikkeamispäätöksen sisältöön ja olenko ollut prosessin vaiheissa esteellinen. Yksi alueen asukkaista on Pihla Viitala, joka on tuttavani ja asuu poikkeamispäätöksen nojalla alueelle rakennetussa paritalossa. En ole osallistunut alueen poikkeamispäätösten valmisteluun eivätkä ne ole poliittisessa käsittelyssä muuttuneet. En siis ole vaikuttanut asian lopputulokseen, Sinnemäki kirjoittaa Facebook-tilillään.

Tästä on kyse

Rikosepäily kytkeytyy siis Helsingin Meilahden huvila-alueen asemakaavan poikkeamislupiin. Alueen tontit omistaa Helsingin kaupunki, joka päättää alueen asemakaavasta ja rakennusluvista.

Yksi poikkeusluvalla alueelle rakennetuista taloista on näyttelijä Viitalan ja tämän siskon talo, jonka rakennusprojektista on aiemminkin ollut tietoa julkisuudessa.

Viitala sai poikkeamisluvan turvin rakentaa Meilahdessa sijaitsevalle tontille vanhan 26 neliön ulkorakennuksen tilalle uuden 200 neliön paritalon, toisin kuin moni muu alueen asukas.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti poikkeamisluvasta toukokuussa 2016. Sinnemäki toimi tuolloin kaupunkisuunnittelusta ja kiinteistötoimesta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana ja istui lautakunnassa, joka päätti Viitaloiden poikkeamislupahakemuksesta.

Ylen mukaan hän sai osallistua keskusteluun, mutta ei saanut äänestää asiasta. Päätös meni läpi lautakunnassa.

– Sinnemäki ei ole osallistunut tämän poikkeamispäätöksen valmisteluun eikä ohjannut asemakaavan sisältöä näiden rakennusten rakennusoikeuden osalta, eikä poikkeamispäätös tai kaava ole poliittisessa käsittelyssä virkamiesten ehdotuksista muuttunut niiden osalta, Sinnemäen julkisessa, MTV:lle toimitetussa lausunnossa todetaan.

Sinnemäen mukaan virkarikosasia on edennyt poliisille Meilahdessa asuvien naapurien aloitteesta.

Oikeus: ei esteellisyyttä

Meilahden alueelle hyväksyttiin poikkeamislupapäätösten jälkeen vuonna 2018 asemakaava, josta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen.

Tammikuussa 2020 Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi asemakaavaa koskevat valitukset.

– Oikeus totesi, että en ole ollut esteellinen. Oikeuden mukaan minun ja Pihla Viitalan tuttavuus ei ole sellainen läheinen suhde, josta syntyisi esteellisyys. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja poikkeamisluvasta on tehty tutkintapyyntö, josta poliisi on aloittanut esitutkinnan, Sinnemäki kirjoittaa Facebookissa.

Sinnemäen mukaan poliisi on kuullut häntä viime syksynä, mutta sen jälkeen asia ei Sinnemäen mukaan “vaikuta juuri edenneen”.

– Helsinkiläisillä on totta kai oikeus valittaa päätöksistä ja halutessaan myös tehdä niistä tutkintapyyntöjä, mikäli he ovat kaupungin toimintaan pettyneitä, mutta tämä prosessi on ollut yllättävän pitkä. Odottelen rauhassa poliisin työn tuloksia, Sinnemäen päivityksessä lukee.