Vihreiden puoluesihteeri kuuli Sinnemäen rikosepäilyistä ennen ehdokkaaksi asettamista

"Ei epäselvyyttä"

Liikanen muistuttaa, että Helsingin hallinto-oikeus on jo käsitellyt asiaa ja todennut, ettei Sinnemäki ollut esteellinen. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja samasta asiasta on myös tehty tutkintapyyntö, josta poliisi siis on aloittanut esitutkinnan.