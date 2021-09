Apple taipui kritiikin alla: Puhelinten ja tablettien lastensuojeluominaisuuksien lanseeraus lykkääntyy jälleen

"Heidän tulisi hyllyttää se pysyvästi"

– On lupaavaa, että vastareaktio pakotti Applen lykkäämään tätä harkitsematonta ja vaarallista tarkkailusuunnitelmaa, sanoi Fight for the Future -järjestön edustaja Evan Greer.

– Apple oli valinnut sopusuhtaisen lähestymistavan, joka pyrki tasapainottamaan käyttäjäturvallisuutta ja yksityisyyttä, ja sen olisi tullut pysyä kannassaan, tviittasi National Society for the Prevention of Cruelty to Children -järjestön edustaja Andy Burrows.