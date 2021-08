Meneekö Apple liian pitkälle kansalaisten valvonnassa alastonkuvat syynäävällä järjestelmällään? Asiantuntija Ylelle: Saunakuvat voivat olla tekoälylle liikaa

Asiasta uutisoivat aikaisemmin muun muassa The New York Times ja Yle .

Apple on muuttanut Yhdysvalloissa lasten hyväksikäyttöä tutkivalta virastolta NCMEC:ltä saatuja kuvia, jotka yhtiö on muuttanut numerosarjoiksi.

The New York Timesin mukaan järjestelmä skannaa vain valokuvat, ei videoita.

Tietoturva-asiat huolestuivat uudistuksesta

– Se ovi, joka tätä kautta avautuu, on aika huolestuttava. Kun tällainen teknologia on kerran puhelimiin saatu ja sen käyttö on hyväksytty, niin on vain ajan kysymys, milloin sen käyttöä aletaan laajentaa.