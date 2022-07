Euroopan lääkevirasto suosittelee apinarokkoon isorokkorokotetta

EMA:n lääkkeitä käsittelevä komitea on suositellut isorokkorokote Imvanexin käyttötarkoituksen laajentamista siten, että lääkettä voidaan käyttää myös aikuisten suojaamiseksi apinarokolta, EMA kertoi tiedotteessaan.

Imvanexin on kehittänyt tanskalainen Bavarian Nordic -lääkeyritys. Sen käyttö isorokkoa vastaan hyväksyttiin EU:ssa vuonna 2013. Imvanexia on pidetty mahdollisena rokotteena myös apinarokon estämiseen, koska arinarokkovirus ja isorokkovirus muistuttavat toisiaan.

Suomessa tiedossa 13 tartuntaa

Apinarokkotartuntoja on todettu toukokuun puolivälin jälkeen yhteensä noin 6 000 eri puolilla maailmaa. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koko vuoden aikana taruntoja on kaikkiaan 14 000. Eniten tapauksia on ollut Britanniassa, Espanjassa, Saksassa, Ranskassa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa.