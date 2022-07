WHO julisti apinarokon kansainväliseksi kansanterveysuhaksi

Kansainväliseksi kansaterveysuhaksi julistaminen on järjestön järein varoituskeino.

Apinarokkotartuntoja on todettu toukokuun puolivälin jälkeen tuhansittain eri puolilla maailmaa. Tautia on löydetty myös Suomesta.

Apinarokkoon on maailman WHO:n mukaan sairastunut tänä vuonna 14 000 ihmistä eri puolilla maailmaa. Afrikassa tautiin liittyviä kuolemantapauksia on viisi, uutisoi Reuters.

Suomessa tiedossa 13 tartuntaa

Apinarokkotartuntoja on todettu toukokuun puolivälin jälkeen yhteensä noin 6 000 eri puolilla maailmaa. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koko vuoden aikana taruntoja on kaikkiaan 14 000. Eniten tapauksia on ollut Britanniassa, Espanjassa, Saksassa, Ranskassa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa.