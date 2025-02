Pöytäkirjat vahvistavat Vanhasen kritiikin: Halla-aho keskeyttää opposition kyselytuntiryöpytyksen

Paljon keskustelua herättänyt entisen pääministerin ja puhemiehen Matti Vanhasen kritiikki nykyistä puhemiestä Jussi Halla-ahoa kohtaan näyttää kyselytuntien pöytäkirjojen valossa pitävän paikkaansa.

Vanhasen mukaan Halla-aho toimii puolueellisesti kyselytunneilla, kun hän keskeyttää opposition hiillostusta hallitusta kohtaan antamalla puheenvuoron hallituspuolueen kansanedustajalle. Puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoi viime viikolla, että Matti Vanhasen (kesk.) kritiikki häntä kohtaan ei pidä ollenkaan paikkaansa.

Kielentutkija ja tietokirjailija Vesa Heikkinen on tutkinut kyselytuntien pöytäkirjoja vuosilta 2015-2023 kirjaprojektia varten. Pöytäkirjoista näkee, kenelle on jaettu puheenvuoro ja keskustelun sisältö. Pöytäkirjojen perusteella entisen puhemiehen Matti Vanhasen kritiikki pitää paikkaansa, sanoo Heikkinen MTV Uutisille.

– Halla-aho on viitannut käytäntöihin, joista hän haluaa pitää kiinni. Tässä on ikään kuin kaksi linjaa. Vanhanen oli valinnut linjan, että tämä on nimenomaan opposition kyselytunti. isojen oppositiopuolueiden kysymyksiä ei keskeytetty hallituksen kansanedustajien puheenvuoroilla.

– Opposition esittämien kysymysten alla Halla-aholla on tapana antaa puheenvuoro myös hallituspuolueiden kansanedustajille. Saattaa tulla ketju, jossa ministeri vastaa opposition kysymykseen. Sitten onkin hallituksen kansanedustajan kysymys, johon vastaa toinen ministeri ja sitten tulee vielä hallituspuolueen kansanedustajan kysymys.

Tilastojen mukaan Halla-aho antoi syyskaudella 2023 hallituspuolueiden kansanedustajille puheenvuoroja opposition kysymyksen aikana enemmän kuin edellinen puhemies Matti Vanhanen yhteensä viiden kauden aikana (23/17).MTV

Matti Vanhanen toimi myös valtiovarainministerinä viime vaalikaudella ja sen takia hän ei ollut puhemiehenä koko kautta. Myös korona vaikutti kyselytuntien luonteeseen.

Vanhanen jakoi kaikkina puhemieskausinaan yhteensä 17 puheenvuoroa hallituspuolueiden kansanedustajille, opposition kysymyksen aikana. Halla-aho jakoi 23 puheenvuoroa jo ainoastaan ensimmäisenä puhemies kautenaan syksyllä 2023. Puhemiehellä on oikeus jakaa puheenvuorot niin kuin itse parhaaksi näkee. Minkälaiseksi keskustelun kokee, on makuasia.

– Voisi ajatella, että hallituksen kansanedustajat ovat muutenkin hyvin informoituja hallituksen asioista, mutta oppositio ehkä tarvitsee tällaisen foorumin, toteaa Heikkinen.

Vanhanen antoi varapuhemiesten johtaa kyselytunteja tasapuolisesti, kun Halla-aho taas johtaa ne lähes kokonaan itse.

Vaikka Jussi Halla-aho viime viikolla kehotti mediaa käymään läpi tilastoja ja tarkastella pitääkö entisen puheenjohtajan Matti Vanhasen kritiikki paikkaansa, hän ei halunnut kommentoida pöytäkirjojen sisältöä MTV Uutisille.