Jukka Jalonen tiedostaa täysin: Leijonat-ura vaarassa päättyä tänään – "Kaksi vaihtoehtoa"

– Ruotsilla on kaikki paineet, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoo suoraan asetelmasta.

– Puhuin kokonaispaketista. Meillä on fysiikka kunnossa ja nyt on kyse lähinnä henkisestä puolesta. Miten uskomme omaan tekemiseemme, miten pelaajat uskovat joukkuetovereiden tekemiseen ja että miten saamme tunnetason riittävän korkealle. Tuota se vaatii tänään, Jalonen avasi puhettaan.

Tämän illan ottelussa on oma sivujuonensa. Leijonien kultavalmentajan Jukka Jalosen A-maajoukkueura kun on katkolla.

– Se on käynyt ilman muuta mielessä, Jalonen sanoi mahdolliseen viimeiseen päivään liittyen.

– Kaksi vaihtoehtoa: joko tämä on viimeinen tai ei ole. Mutta ei tuo vielä sen suurempia tunnetiloja ole aiheuttanut. Katsotaan sitten pelin jälkeen, jos häviämme. Se on tietenkin mahdollista, Jalonen myönsi.

Reagointia

– Se on jo historiaa. Pyrimme kaikin keinoin siihen, että ”Mikke” pääsisi vielä pelaamaan tässä turnauksessa. Se on tavoite, Leijonien päävalmentaja Jalonen linjasi.

– He pelasivat hyviä pelejä turnauksen alla, ja he ovat pelanneet hyvin Jukureissa. Se oli yksi vaihtoehto, että laitamme pojat yhteen. Nyt päädyimme siihen.

Leijonien maalilla aloittaa Emil Larmi , joka oli vielä kisojen alkuvaiheilla kakkosvahdin roolissa. Larmi torjui varmasti maanantain Tanska-ottelussa, kun taas Harri Säteri on haparoinut turnauksen jälkimmäisellä puoliskolla.

– Meillä on ollut suunnitelma, minkä mukaan olemme menneet. Reagoimme kuitenkin turnauksen edetessä, niin kenttäpelaajien kuin maalivahtien osalta, Leijonat-luotsi Jalonen avaa.

Suomen ja Ruotsin ottelu käydään Ostravar-areenalla, jonka olosuhteet ovat herättäneet kritiikkiä turnauksen aikana. Halli kun on kuumentunut niin, että osa pelaajista on kärsinyt nestehukasta.

– Olemme kuulleet, että tämä on tosi lämmin halli. Pelaajilta voi pudota monta kiloa peli aikana. Silloin pitää huolehtia nesteytyksestä. Meillä on fysiikkavalmentaja Hero Mali, joka hoitaa tuota puolta. Uskon, että viesti on mennyt asiasta perille, Jalonen huikkaa.