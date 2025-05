Antti Pennanen vihjaili maukkaalla Leijonat-ylennyksellä: "Kuumenee" – tässä Ruotsi-ottelun kokoonpano

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kertoi Leijonien kokoonpanoon tehtävistä muutoksista maanantain jääharjoitusten yhteydessä.

Suomi kohtaa kisaisäntä Ruotsin maanantai-iltana kello 21.20 alkavassa ottelussa. Molemmat ovat pelanneet kaksi ottelua tappioitta.

Leijonilla on kuitenkin ollut vaikeaa, ja Pennasen poppoo reagoi nyt ketjumuutoksin. Harri Pesonen ja Ahti Oksanen vaihtavat paikkoja päikseen Suomen kolmos- ja nelosketjuissa. Lisäksi Pennanen vihjaili, että SM-liigassa sensaatiokauden pelannut puolustaja Atro Leppänen saattaisi tulla mukaan toiseen ylivoimakoostumukseen viivamieheksi.

– Haemme vähän parempaa neljän ketjun pelaamista. Iso juttu liittyy tehokkuuteen. (Juho) Lammikon ketju on pelannut hyvin, (Juuso) Pärssisen ketju on ollut ehkä meidän ehyin yhdistelmämme. He tekevät erittäin hyvin yhdessä töitä. Kahteen muuhun ketjuun tulee pieniä muutoksia, Pennanen vastasi MTV Urheilulle.

– Ykkösylivoima pyörii ihan samalla koostumuksella kuin aiemminkin. Kakkosylivoimaan tulee pieni muutos, Pennanen kertoi.

Leppänen mukaan?

– Katsokaa illalla. Lähellä olette. Kuumenee, kuumenee, Pennanen vastasi vihjaillen.

Maalille palaa ykkösvahti Juuse Saros. Emil Larmi torjui sunnuntain Ranska-ottelussa.

Leijonien kokoonpano Ruotsi-ottelussa:

Hyökkäysketjut:

20 Eeli Tolvanen – 91 Juho Lammikko – 86 Teuvo Teräväinen (A)

29 Ahti Oksanen – 13 Mikael Ruohomaa – 19 Waltteri Merelä

21 Patrik Puistola – 61 Juuso Pärssinen – 15 Lenni Hämeenaho

82 Harri Pesonen – 24 Hannes Björninen (A) – 47 Eemil Erholtz

Pakkiparit:

4 Mikko Lehtonen (C) – 18 Vili Saarijärvi

37 Atro Leppänen – 23 Nikolas Matinpalo

42 Robin Salo – 50 Mikael Seppälä

6 Tony Sund – 2 Rasmus Rissanen

Maalilla:

74 Juuse Saros (33 Emil Larmi)