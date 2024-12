Patrik Laineen nimi löytyy Leijonien listalta, kun Suomen viimeiset valinnat julkistettiin helmikuussa pelattavaan neljän maan turnaukseen.

Suomi on mukana NHL:n 4 nations Face-off-turnauksessa, missä se kohtaa Kanadan, Ruotsin ja USA:n.

Suomen viimeiset valinnat paljastettiin NHL Networkin suorassa lähetyksessä. Leijonien osalta iso mielenkiinto kohdistui siihen, että onko Montreal Canadiensin hyökkääjä Patrik Laine mukana listalla? Hän kun palasi vastaikää kaukaloihin pitkän poissaolonsa jäljiltä.

Vastaus kysymykseen: kyllä on.

Suomen joukkueeseen nimettiin jo aiemmin kuusi pelaajaa. Juuse Saros (Nashville Predators), Miro Heiskanen (Dallas Stars), Esa Lindell (Stars), Aleksander Barkov (Florida Panthers), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes) ja Mikko Rantanen (Colorado Avalanche) saivat nyt seuraa yhteensä 17 pelaajasta, joiden nimet julkaistiin tänään.

Laineen lisäksi mukaan valittiin muun muassa Dallas Starsin Roope Hintz, Chicago Blackhawksin Teuvo Teräväinen, San Jose Sharksin Mikael Granlund sekä pitkästä aikaan Leijoniin palaava Philadelphia Flyersin puolustaja Rasmus Ristolainen.

Suomen joukkueessa ainoa pieni yllätys oli Jani Hakanpään nimitys. Toronto Maple Leafsin puolustaja Hakanpää on kärsinyt jo tovin ajan pahoista loukkaantumishaasteista.

– Meillä on kokonaisuudessaan paljon erilaista taitoa, hyvät maalivahdit ja hyökkäysosasto on varmasti isoin vahvuutemme. On totta, että meillä ei monia NHL-puolustajia, mutta koen, että meillä on vahva puolustus, joka on tottunut pelaamaan huippuhyökkääjiä vastaan. Puolustus on isokokoinen, he ovat hyviä kamppailemaan ja puolustamaan, A-maajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen käy läpi Suomen joukkuetta.

Leijonien joukkue NHL:n 4 nations Face-off-turnauksessa:

Maalivahdit

Juuse Saros*, Nashville Predators

Kevin Lankinen, Vancouver Canucks

Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres

Puolustajat

Miro Heiskanen*, Dallas Stars

Esa Lindell*, Dallas Stars

Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers

Niko Mikkola, Florida Panthers

Olli Määttä, Utah Hockey Club

Juuso Välimäki, Utah Hockey Club

Jani Hakanpää, Toronto Maple Leafs

Hyökkääjät

Aleksander Barkov*, Florida Panthers

Sebastian Aho*, Carolina Hurricanes

Mikko Rantanen*, Colorado Avalanche

Joel Armia, Montreal Canadiens

Mikael Granlund, San Jose Sharks

Erik Haula, New Jersey Devils

Kaapo Kakko, New York Rangers

Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche

Anton Lundell, Florida Panthers

Patrik Laine, Montreal Canadiens

Eetu Luostarinen, Florida Panthers

Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks

Roope Hintz, Dallas Stars

* = Nimettiin jo kesällä Leijonien ryhmään.

Ruotsin valinnat vuotivat jo etukäteen julki Expressenin kautta.

Kanadan ja USA:n loput valinnat julkistetaan Suomen aikaan tulevana yönä kello 01.30.

Itse turnaus pelataan Kanadan Montrealissa ja Yhdysvaltojen Bostonissa 12.–20. helmikuuta. Suomi kohtaa avausottelussaan USA:n, mitä seuraavat taistot Ruotsia ja Kanadaa vastaan. Alkusarjan kaksi parasta joukkuetta kohtaavat 20. helmikuuta pelattavassa finaaliottelussa.