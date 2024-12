Jääkiekon helmikuussa pelattavassa neljän maan NHL-turnauksessa nähdään pitkästä aikaa kiekkomaailman ehdotonta pelaajaeliittiä. Yhtenä heistä myös mies, joka sai jännittää pääsyä turnaukseen loppuvaiheisiin asti. Ja kun nimi oli keskiviikkona julkaistussa Suomen joukkueessa, Patrik Laine hymyili tyytyväisenä Montrealissa.

Laineella on riittänyt vastoinkäymisiä: vuosi sitten murtui solisluu, tammikuussa hän ilmoittautui NHL-pelaajien hoito-ohjelmaan, ja syyskuussa tuli polvivamma ennen kauden alkua hänen uudessa seurassaan Montreal Canadiensissa.

– Matka on ollut aikamoinen. Mutta on todella hienoa, että pystyn taas pelaamaan ja nauttimaan siitä, mitä teen työkseni. Olen tavallaan löytänyt sen uudestaan, ja se on tosi merkittävä juttu, Laine sanoi torstaina NHL:n suomenkielisellä sivustolla.

– Tiesin olevani listoilla (ehdolla NHL-turnaukseen), mutta en juurikaan asettanut mitään odotuksia, koska en ollut pelannut. Mutta tuntui siltä, että jos olisin hyvässä vireessä ja alla olisi pelejä, pystyisin auttamaan joukkuetta ja kuuluisin ehkä mukaan. Joten olin todellakin iloinen, kun minut nimettiin joukkueeseen. On aina hienoa pukea maajoukkueen paita ylle. Ja on aina kunnia päästä edustamaan kotimaataan.

Laine sai lauantaina soiton Leijonien päävalmentajalta Antti Pennaselta.

– En ollut varma, sanoisiko hän, että en ole päässyt joukkueeseen vai että olen mukana. Se oli vähän fifty-fifty. Toivoin, että pääsisin joukkueeseen, koska turnaukseen on kuitenkin vielä kaksi kuukautta aikaa. Mutta eihän sitä koskaan tiedä, mihin suuntaan valinnoissa edetään ja kuinka pelaajia arvioidaan. Tiesin kuitenkin, mihin pystyn, ja että minusta voisi olla joukkueelle hyötyä. Olen kiitollinen siitä, että he valitsivat minut ja luottivat minun olevan iskussa, kun turnaus alkaa.

"Kaksi kuukautta on pitkä aika"

Laine uskoo lujasti, että parin kuukauden valmistautumisaika on riittävä ennen turnausta.

– Ehdin kyllä siinä ajassa päästä pelini päälle ja nousta hyvälle tasolle. Kaksi kuukautta on pitkä aika. Arvostan sitä, että minuun luotettiin niin paljon, että pääsin joukkueeseen, Laine toteaa ja uskoo myös Suomen pystyvän yllättämään ennakkoon ehkä vahvemmiksi arvioidut vastustajansa eli Yhdysvallat, Kanadan ja Ruotsin.

– Vastustajilla ei ole hauskaa pelata meitä vastaan. Uskon, että pystymme todella turhauttamaan muut joukkueet.