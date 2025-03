Antti Pennanen koki herätyksen – vastaa Leijonien sisältä tulleeseen kritiikkiin

Antti Pennanen joutui kovaan paikkaan Leijonissa, kun hän heti päävalmentajapestinsä alkuvaiheessa johdatti Suomen NHL-tähdet ottamaan mittaa muista maailman parhaista pelaajista.

4 Nations -turnauksen sulattelussa ja analysoinnissa kesti pitkään. Nyt Pennanen puhuu turnauksesta ensimmäistä kertaa Suomeen palattuaan.

– Kyllä me enemmän halusimme saavuttaa kuin mitä ne nyt saavutimme. En missään nimessä anna itselleni puhtaita papereita siitä, Pennanen tunnustaa kuukautta myöhemmin.

– Kun menee päiviä ja viikkoja, alkaa aueta se, että ei vitsi, tuossa me voimme tehdä paremmin ja tuossa voi mennä paremmin.

Joskus päävalmentajien on vaikeaa myöntää virheitään, mutta Pennanen haluaa kehittää ja parantaa juuri niitä asioita, jotka löytyvät peiliin katsomalla.

Videolla Pennanen kertoo yksityiskohtaisemmin, missä asioissa hän löytää parannettavaa suunnattaessa kohti kevään MM-kisoja ja ensi talven olympialaisia.

4 Nations oli Pennasen tulikaste Suomen NHL-tähtien edessä. Kovempaa paikkaa ei olekaan, mutta Pennanen sanoo ansainneensa pelaajien luottamuksen. Siitäkin huolimatta, että turnauksen jälkeen nähtiin harvinainen purkaus, kun Leijonissa pieneen rooliin jäänyt Teuvo Teräväinen valitti medialle vähäiseksi jäänyttä peliaikaansa.

– Varmasti on pettyneitä pelaajia, ja on pettyneitä pelaajia minun toimintaani, sehän kuuluu siihen. Jos mietitään vaikka peliaikaa, niin ymmärrän hyvin, että joku pelaaja on pettynyt. Niin hänen pitää ollakin. Huippupelaajan pitää olla pettynyt siihen, että hän ei pääse pelaamaan niin paljon kuin haluaa tai siinä roolissa, missä haluaa, Pennanen vastaa.

Pennanen kertoo videolla myös NHL-pelaajien saamisesta lähestyviin MM-kisoihin. Jos sopimustilanteita katsoo, tilanne on poikkeuksellisen hyvä ja toki päävalmentajallakin jotain vihiä asiasta on.