Antti Kurvinen: "Surkuhupaisa rasismiriihi" – yhdestä päätöksestä hallitus saa silti kiitosta

Huomenta Suomessa perattiin hallituksen budjettiriihen saldoa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, sekä perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä vierailivat MTV:n Huomenta Suomessa puimassa budjettiriihen saldoa.

Kurvinen toteaa budjettiriihen olleen ennen kaikkea "rasismiriihi".

–Tämähän on surkuhupaisaa, kun ajattelee, mikä on Suomen tilanne ja Suomen talouden tilanne. Nyt on hallituksella mennyt pari päivää keskustellessa asioista, joiden pitäisi olla sydämensivistyneelle ihmiselle itsestäänselvyyksiä.

Hallitus pääsi eilen sopuun budjetista vuodelle 2027. Uudet sopeutustoimet ovat keränneet kritiikkiä, mutta saaneet myös kiitosta esimerkiksi Elinkeinoelän keskusliitolta.

– Miljardin säästöt löydettiin mahdollisimman minimaalisin vahingoin työllisyydelle, taloudelle ja ihmisten ostovoimalle. Siinä ei lähdetty leikkaamaan sosiaaliturvasta tai terveydenhoidosta, eli omasta mielestäni säästöt onnistuivat todella hyvin tällä kertaa, Mäkelä toteaa.

Kurvinen on eri mieltä säästötoimien onnistumisesta ja ottaa kantaa jo aiemmin päätettyihin veronkiristyksiin. Hänen mukaansa hallitus ei tee minkäänlaisia kasvua eteenpäin vieviä toimenpiteitä, mutta kiittää kuitenkin hallitusta yhdestä asiasta.

– Tämä oli hyvä tämä nuorten työllistämisseteli. Sitä keskusta tukee ja se oli hyvä luova ehdotus. Mutta käytännössä ei ole mitään toimia millä talouskasvu aidosti saataisiin kunnolla vauhtiin.

Mäkelä sen sijaan sanoo ihmettelevänsä oppositiopuolueiden epäloogisuutta muun muassa veroasioissa. Hänen mukaansa väitetyistä veronkiristyksistä ei pystytä antamaan minkäänlaisia esimerkkejä.

– Paitsi haittaveropaketti, jossa on mukana alkoholivero, jonka löysentämisestä edustaja Kurvinen on hallitusta moittinut. Nyt hän syyttää hallitusta asiasta, josta aiemmin on kiittänyt tai moittinut. En pysy minäkään kärryillä, että miten tämä nyt meni, Mäkelä huvittuu.

