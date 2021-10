Antti kuvasi Elokapinan mielenilmausta – poliisi syytteli niskoittelusta ja uhkasi sakoilla eikä vain kerran: "Tämä on minulle mysteeri"

– Minua on yleisesti kiinnostanut aina kaikenlainen kansalaisaktivismi. Ja se on mielestäni tärkeä osa yhteiskunnan toimintaa. Olen seurannut Elokapinaa jo pidemmän aikaa ja tehnyt aiheesta pidempää dokumentaarista projektia, Yrjönen kertoo.

Kiinniotot sujuivat rauhallisesti

– Usein tunnelma kuumenee esimerkiksi sellaisissa mielenosoituksissa, joissa on myös vastamielenosoitus käynnissä. Silloin poliisi joutuu pitämään kaksi ryhmää erillään toisistaan. Tässä tilanteessa oli vain muutama vastamielenosoittaja ja he olivat aika kaukana, Yrjönen selventää.

Poliisin suhtautuminen Yrjöseen on "suuri mysteeri"

Poliisi: Media on saanut seurata tapahtumia läheltä

"Kantouran" sisällä ei saanut kuvata

– Siinä oli kantoura, jota pitkin poliisit kantoivat ja taluttivat mielenosoittajia busseihin. Se tehtiin kaikille selväksi, että siinä ei saanut olla tiellä. Jos joku on siitä huolimatta mennyt siihen tielle ja ollut esteenä, häntä on käsketty siirtymään. Jos hän silti on tullut esteeksi, niin on oikea toimenpide kirjata asiasta rikosilmoitus niskoittelusta.