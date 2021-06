Poliisi tyhjensi Mannerheimintien ja Unioninkadun mielenosoittajista – mutta miksi vasta nyt?

Elokapinalliset olivat tukkineet Helsingin katuja torstaista asti. Ensin he osoittivat mieltään Mannerheimintiellä, minkä jälkeen he siirtyivät Unioninkadulle. Mannerheimintielle osa heistä palasi tänään iltapäivällä.

– Ihan hyvä kysymys, mutta lähdetään nyt siitä, että tämä päivä on taas tilanne erikseen, Helsingin poliisilaitoksen komisario Jarmo Heinonen toteaa MTV Uutisille.

Pelastuslaitos valitti sijainnista

– Pelastuslaitokselta tuli viestiä, että kadunpätkä Unioninkadulla on tärkeä sen kannalta, että heidän kalustonsa pääsee liikkumaan kantakaupungissa. Sen jälkeen, kun elokapinoitsijat siirtyivät Unioninkadulta (lisäksi) Mannerheimintielle valtaamaan katua, poliisi alkoi purkaa tilannetta.

Mieltä on jo osoitettu

– Poliisin arvion mukana ainakin mielenosoituksen tarkoitus on tullut moneen kertaan toteutettua, Heinonen sanoo.

Poliisin toiminta riippuu monesta asiasta

– Emme pidä tätä minkäänlaisena ennakkotapauksena itse. Meidän toimintamme on hyvin monesta asiasta riippuvaista – tilanteesta ja voimavaroista – ja se mitä te me teemme tai jätämme tekemättä, on kokonaisharkinnan tulos.