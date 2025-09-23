Eduskunta käsittelee valtion ensi vuoden budjettia. Vaikeimmat päätökset ovat käsillä nyt, sanotaan kokoomuksesta.

Budjettikeskustelun aluksi kuultiin valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) puheenvuoro.

Ennen talouspoliittisten päätösten esittelemistä Purra vetosi oppositioon.

– Jokaista säästöä vastustamalla ja uusia menoja esittämällä ei päästä eteenpäin. Tällainen populismi johtaa turmioon, Purra sanoi.

– Ymmärrän, että oppositiossa monesti kaikki on helppoa, mutta olkaa niin hyvät ja ymmärtäkää tämä todellisuus. Kansanedustajan pitää keskittyä tähän todellisuuteen, ei teatteriin tai tosi-tv:n tekemiseen.

Purra viittasi mahdollisesti SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natriin, joka lähti heti syyskauden alettua Suuri seikkailu -ohjelman kuvauksiin.

"Tämä öykkämöykkä on niin kovaäänistä"

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra linjasi, etteivät talouden sopeutukset jatku vuosikymmeniä, vaan vaikeimmat päätökset ovat käsillä nyt.

Sekä Purran että Kopran puheenvuoroissa käsiteltiin huomattavan paljon SDP:n ja edellisen hallituksen poliittista linjaa.

Puhemies Jussi Halla-aho (ps.) joutui puuttumaan eduskunnan täysistuntosalin meteliin Kopran puheenvuoron jälkeen. Halla-aho totesi, että salin "öykkämöykkä" on kovaäänistä.

– Pyydän harjoittamaan itsehillintää, Halla-aho vetosi edustajiin.

Tämän jälkeen puhujapönttöön käveli perussuomalaisten Miko Bergbom.

– Nyt tulee itsehillintää! joku huudahti salin vasemmalta laidalta.

Orpo puhuu iltapäivällä

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) on määrä esitellä talousarvioesitystä omassa puheenvuorossaan kello 15–17.

Myös muille ministereille on varattu lähetekeskustelussa mahdollisuus esitellä budjettia ja siihen liittyviä lakeja omien vastuualueidensa osalta. Lähetekeskustelu jatkuu läpi viikon ja päättyy perjantaina.

Lähetekeskustelun jälkeen eduskunta lähettää budjettiesityksen valmisteltavaksi valtiovarainvaliokuntaan, joka laatii esityksestä mietinnön. Eduskunnan on tarkoitus päättää ensi vuoden budjetista mietinnön pohjalta joulukuussa.

Hallitus päätti aiemmin budjettiriihessään miljardin euron lisäsopeutuksista valtiontalouteen. Nämä sopeutukset painottuvat kuitenkin vuoden 2027 budjettiin.

Uutinen päivittyy.