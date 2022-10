Annika Saarikko haluaa kuopata maastapoistumisveron – Li Andersson MTV Uutisille: "Sitä pitää ehdottomasti edistää"

Myös arvonnousuverona tai exit-verona tunnettu vero on Saarikon itsensä johdolla valmisteltu. Ennen Saarikkoa sen ovat tyrmänneet esimerkiksi lukuisat yritysmaailman edustajat.

– Kyllä tällaiset olennaiset, oikeudenmukaisuutta lisäävät uudistukset on syytä viedä läpi, SDP-konkari, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen toteaa puolueensa kannaksi.

Andersson pitää Saarikon kritiikkiä erikoisena

Vero kohdistuisi omaisuuden arvonnousuun, joka on tapahtunut Suomessa asumisen aikana.

Ensi vuonna vero tuottaisi valtiovarainministeriön arvion mukaan 25 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden osalta on arvioitu, että tuotot voisivat olla jotain nollan ja 50 miljoonan euron väliltä.

Li Andersson pitää erikoisena, että valtiovarainministeri kritisoi veroa, jonka valmistelusta hän on itse vastuussa.

– Minun täytyy sanoa näin vasemmistoliiton näkökulmasta, että pidän todella outona, ettei ole halua edistää sellaisia hankkeita, joiden tarkoitus on puuttua verovälttelyyn, Andersson sanoo.

Valtiontalouden tasapainon saavuttamiseen tarvitaan myös tuloja, muistuttaa Andersson. Lisäksi verotuksen on oltava oikeudenmukaista.

Lainsäädännön arviointineuvosto on kritisoinut hallituksen lakiluonnosta puutteelliseksi. Anderssonia tämä ei sinänsä häiritse.

– On sinänsä ihan normaalia, että lainsäädännön arviointineuvosto voi antaa huomautuksia tai kommentteja siitä, mitä pitäisi korjata. Sitä varten meillä on se elin. Sitten vaan takaisin työpöytään, tarkennuksia tekemään ja sen jälkeen viedään eduskuntaan, aivan kuten hallituksessa on alun perin sovittu, Andersson sanoo.