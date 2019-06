Kotitalousvähennyksen kutistamiselle rajua kritiikkiä: Tekee palveluista kalliimpia ja vähentää työn kysyntää – "Sotii hallituksen omia tavoitteita vastaan"

Hallituksen eilen julkistetun ohjelman mukaan kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 40 prosenttiin ja palkoissa 15 prosenttiin. Lisäksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan 2 250 euroon. Nykyisin kotitalousvähennys on 50 prosenttia työn hinnasta ja 20 prosenttia palkoista, kuitenkin enintään 2 400 euroa vuodessa. Omavastuu on sata euroa.

Hallitus on laskenut, että muutos lisää verotuottoja vuositasolla noin 95 miljoonaa euroa. Kuismanen ei tätä väitettä osta, vaan huomauttaa ristiriidasta hallituksen omien työllistämistavoitteiden kanssa.

– Monilla toimialoilla vähennyksellä on hyvä työllistävä vaikutus. On selvää, että esimerkiksi siivouspalvelu- ja korjausrakentamisalalla toimivissa yrityksissä kotitalousvähennys lisää kysyntää ja samalla mahdollistaa töitä suorittavaan portaaseen, kuten vaikka siivoukseen tai kodin ja vapaa-ajan asuntojen parannustöihin.

"Olisi pitänyt ennemminkin laajentaa"

– On vaikea nähdä kotitalousvähennyksessä mitään haittapuolia. Sitä oltaisiin voitu pikemminkin laajentaa. Vähennys on ollut erittäin hyvä keino harmaan talouden kitkennässä, eli sen myötä kiinnostus remontti-Reiskan tai siivoojan palkkaamiseen kirjanpidon ohi on vähentynyt.