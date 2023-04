SAK:n Jarkko Eloranta MTV Uutisextrassa: En halua lähteä uhkailemaan, mutta tulevan hallituksen kannattaa toimia viisaasti

Tällä hetkellä rangaistus alipalkkauksesta on se, että tuomittu joutuu maksamaan saman palkan mitä alun perin olisi pitänytkin maksaa.

– Se on erittäin kannattavaa bisnestä teettää alipalkkauksella työtä, koska rangaistus siitä on se, että joutuu maksamaan sen palkan joka alkuperinkin, piti maksaa. Se on kummallista, jos miettii mitä tahansa muuta rikollisuutta, että joutuu vain maksamaan sen mikä muutenkin joutuisi maksamaan, Eloranta ihmettelee.