Antti Holmalta yllätysveto – ohjaa oopperan

Antti Holma ohjaa oopperan Kuopioon.

Yhdysvalloissa asuva näyttelijä, podcastaaja ja käsikirjoittaja Antti Holma debytoi oopperaohjaajana, kerrotaan Kuopion Musiikkikeskuksen tiedotteessa.

Holma ohjaa Kuopion Musiikkikeskuksessa esitettävän Puccinin La bohème -oopperan. Ooppera saa ensi-iltansa tammikuussa 2028.

Holma kertoo tiedotteessa käyvänsä klassikkoteoksen pariin viehättyneenä teoksen juonesta, sekä upeista aarioista. Holma kertoo nähneensä lähes viisikymmentä oopperaa eri puolilla maailmaa muutamien viime vuosien aikana ja myöntää olevansa fanaatikko.

– Kun minulta kysyttiin kiinnostusta tulla ohjaamaan La bohème ja vieläpä lapsuuteni Savoon, poskeni punehtuivat niin, että minun oli pantava pitkäkseni. Tiedän, että vaikka näkisin sata oopperaa, minusta ei enää tulisi notkeaa sopraanoa, mutta uskaltaisinko silti lähteä ohjaamaan suurta muotoa ja kaiken lisäksi italian kielellä?

– Näinä aikoina on parasta tarttua toimeen. Aion ensin viedä karvalakit Pariisiin ja sitten tuoda Pariisin Savoon ja saan vieläpä tehdä sen suomalaisten maailmanluokan oopperaosaajien kanssa, Holma iloitsee.

Kuopion kaupunginteatterin johtaja Antti Lahti odottaa innolla tulevaa yhteistyötä.

– Olen aina ihaillut Holman tapaa tehdä huomioita ympäröivästä todellisuudesta ja tyyliä pukea ne aina yllättävään muotoon, oli sitten kyse näyttämöteoksesta, podcastista tai romaanista.

Ooppera on Savo-ooppera ry:n, Kuopion kaupunginteatterin ja Kuopion kaupunginorkesterin yhteistuotanto.

La bohème on yksi italialaisen oopperakirjallisuuden tunnetuimmista teoksista. Roolikiinnitykset ja tarkempi aikataulu kerrotaan myöhemmin.