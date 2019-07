Savonlinnassa tehdään historiaa: huippuooppera La Scala saapui Olavinlinnaan ja oopperajuhlat astui maailman valioluokkaan – "Nyt tänne saadaan kuka tahansa"

Kolme esitystä myytiin hetkessä loppuun. Huippuoopperan visiitti on voitto ja hieno päätös Jorma Silvastille, joka lopettaa taiteellisena johtajana.

Jorma Silvasti myhäilee onnellisena Olavinlinnan juhlasalissa Rosvot-oopperan ensimmäisen esityksen jälkeen. Yleisö taputti ja hurrasi seisten ainakin 10 minuuttia. Oopperan näyttämötoteutus on sitä tasoa, että tästä oopperasta voi rajoja ylittäen sanoa: Tämä on rock! Heavy rock!

Ohjaajana vihainen mestari

Ohjaaja on brittiläinen oopperanäyttämön guru Sir David McVicar. McVicar on ehdoton ja ärjy persoona, joka ei halua puhua medialle mitään. Juhlasalissa esityksen jälkeen vakavana toteemina seissyt McVicar vastaa toimittajan tervehdykseen vihaisesti tuijottaen.

Rosvot on vihaa, petosta ja väkivaltaa vyöryttävä teos, jonka jylisevät kuoro-osuudet tuntuvat rintakehässä. Toisaalta Giuseppe Verdin sävellystyö on myös kauniin soljuvaa, paikoin operettimaista.

Kylmä linna, kuuma yleisö

Näin puhelee sympaattinen Lisette Oropesa, joka on ensi kertaa Suomessa ja myös ensi kertaa La Scalassa. Hänen huikea koloratuurisopraanonsa on tehnyt hänestä jo maailmantähden, kovin vaatimattoman.

Komediennen kuolema La Scalan debyytissä

– Tämä on debyyttini Milanossa. Siellä ovat olleet kaikki suuret oopperatähdet. On kunnia ja etuoikeus laulaa La Scalassa. Roolini Rosvoissa on haastava. Pitää laulaa ylös ja alas, nopeasti ja hitaasti, kovaa ja hennosti. Vaikka mitä! Yritän parhaani.