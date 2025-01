Podcast: Los Angelesissa asuva Antti Holma kertoo kuinka ymmärsi maastopalojen vakavuuden: "Kuin helvetin portti olisi auennut"

Antti Holma kertoo podcastissaan Antin matka omasta tilanteestaan kotikaupungissaan Los Angelesissa sen jälkeen, kun Kalifornian laaja-alaiset maastopalot alkoivat levitä loppiaisen jälkeen.

Juontaja-näyttelijä Antti Holma avaa Podmen Antin matka -podcastissaan tilannettaan Los Angelesissa, jossa historiallisen laaja-alaiset maastopalot ovat tuhonneet tuhansien ihmisten koteja ja pakottaneet yli 150 000 ihmistä evakuoimaan.

Holma aloittaa podcastinsa kertomalla, että hänellä, hänen puolisollaan Emmanuel Ceyssonilla ja pariskunnan Sasu-koiralla on kaikki hyvin. Ceysson on Holman mukaan tällä hetkellä "isiensä mailla" eli synnyinmaassaan Ranskassa. Sasu-koira sen sijaan on hoidossa "vehreämmillä laitumilla ja raikkaammissa tuulissa" kun taas Holma on kotona "pitämässä linnoitusta pystyssä".

Tällä hetkellä Holman omassa kodissa, joka on maastopaloilta turvassa, suurin ongelma on kylmyys. Syynä kylmyyteen on Holman mukaan se, että heidän lämmityslaitteensa "laukesi" ja sitä ei voi tällä hetkellä käyttää, sillä se aiheuttaa tulipalon vaaran.

Holma kertoo asunnossaan olevan tällä hetkellä noin 15 astetta lämmintä kaikkialla muualla paitsi makuuhuoneessa, josta löytyvät "töhötin ja tuhutin" jotka lämmittävät ja suodattavat ilmaa.

Hän kertoo myös, ettei kyseisessä podcast-jaksossa ole tiedossa samanlaista humoristista sisältöä, kuin mihin sen kuulijat ovat saattaneet tottua. Holman mukaan hän harkitsi, ettei tekisi jaksoa tällä viikolla ollenkaan maastopalojen aiheuttaman vakavan kriisitilanteen takia. Holma kertoo olleensa murtunut tilanteesta, josta on myös paikan päällä ollut ajoin hyvin vaikeaa saada selkoa.

– Olen ollut itsekin niin sanotusti pimennossa, koska en ole ikinä ollut katastrofialueen lähettyvillä, niin siinähän on helposti semmoinen tilanne, ettei täältä näe yhtään sen enempää, kuin mitä näkee Helsingistä käsin.

Holma toteaa podcastissa voivansa kertoa omasta kokemuksestaan poikkeuksellisessa kriisitilanteessa. Hän kertoo pistäneensä ensin 7. tammikuuta merkille poikkeuksellisen kovan tuulen, joka huojutti palmuja poikkeavalla tavalla ja sai jopa roskapöntöt lentelemään sekä puita kaatumaan. Häntä oli myös kehotettu työhuoneeltaan lähtiessään olemaan varovainen, sillä sähköt olivat menneet poikki koko korttelista.

Työhuoneeltaan Holma oli suunnannut kuntosalille, ja poistuessaan sieltä hän oli saanut puolisoltaan viestin, joka oli niin ikään kehottanut häntä erityiseen varovaisuuteen Holman ajaessa kotiin ja todennut, että tilanne on huono. Holma pääsi turvallisesti ajamaan alueelle, jossa hänen kotinsa sijaitsee, ja tehnyt sitten järkyttävän havainnon.

– Kun olin nousemassa tuosta mäkeä pitkin, niin en tajunnut sitä, kun peruutuspeilissä näkyi semmoista punaista, niin aivot eivät suostuneet ymmärtämään sitä. Kun pääsin mäen päälle, niin näen, että meidän vastakkaiset vuoret ovat tulessa. Se näytti siltä, kuin helvetin portti olisi auennut.

Seuraavana aamuyönä Holma ja Ceysson olivat heränneet erittäin voimakkaaseen savunhajuun ja Holma oli teipannut parin talon ovet kiinni. Seuraavana aamuna tilanteen vakavuus alkoi konkretisoitua entisestään, kun Holma ja Ceysson saivat tietoonsa, että heidän ystävänsä sekä muutamat Ceyssonin kollegat olivat menettäneet kotejaan, jotka olivat tuhoutuneet maastopaloissa.

Holma kertoo pistäneensä merkille, kuinka maastopaloista on keskusteltu Suomessa ja on kokenut sen olleen osin vähättelevää. Hän kritisoi tapaa, jolla ihmisten hädästä kriisin keskellä on jopa vitsailtu.

– Se on ollut vähän naureskeleva, että "nyt saavat rikkaat ansionsa mukaan". Ville Ranta, pilapiirtäjä, piirsi rouvan poreammeessa, oikein hupaisa piirrustus, jossa oli, että "ilmastonmuutoksen piti vain köyhiin (osua), eikä meihin rikkaisiin ollenkaan". Minun on nyt vähän vaikeaa nauraa tälle itse, koska ehkä se uutisointi on keskittynyt sinne Pacific Palisadesiin, jossa on niitä rikkaita. Mutta tuo Altadena, joka on tuossa meidän lähellä, on ihan tavallisten ihmisten koti.

Ville Rannan pilapiirros Kalifornian maastopaloihin liittyen julkaistiin Helsingin Sanomissa perjantaina 10. tammikuuta.

Holman mukaan on tullut selväksi, että hänen ja Ceyssonin kotitalo sijaitsee paikalla, jonne asti nyt voimissaan olevat maastopalot eivät voi edetä, sillä välissä on muun muassa valtava moottoritie.

Podcastissaan Holma kertoo myös toisaalta tunteneensa voimattomuutta kriisin edessä, mutta toisaalta etsineensä aktiivisesti keinoja, jolla pystyisi auttamaan katastrofin uhreja. Hän kertoo olevansa hyvin huolissaan ja musertunut hänen ja Ceyssonin ystävän puolesta, joka menetti talonsa palojen seurauksena ja jonka elämän jälleenrakennus tulee olemaan väistämättä raskasta.

Tämän talven kuukaudet ovat olleet Kaliforniassa siinä mielessä poikkeuksellisia, että alueen sateet ovat jääneet äärimmäisen vähäisiksi, ja rutikuiva maasto on ollut voimakkaiden tuulten lisäksi yksi olennainen syy palojen nopeaan leviämiseen. Ainakin 25 ihmisen tiedetään menehtyneen maastopalojen seurauksena.