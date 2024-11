Jääkiekon NHL:ssä San Jose Sharks kukisti kotikaukalossaan Seattle Krakenin hurjassa maalikilvoittelussa lukemin 8–5 paikallista aikaa perjantai-iltana.

Sharksin suomalaishyökkääjä Mikael Granlund valikoitui ottelun tähdeksi. Granlund saatteli toisessa erässä rannelaukauksellaan kiekon Philipp Grubauerin hanskan ylitse ja vei isännät 5–4-johtoon.

Granlund oli jo samaisen erän alussa napannut syöttöpisteen Will Smithin 3–3-tasoituksesta. Smith oli vuorostaan syöttämässä tämän jälkeen Granlundin osumaa.

Granlundin kausi on ollut henkilökohtaisella tasolla menestys. Hän on koko sarjan toiseksi tehokkain suomalainen Mikko Rantasen jälkeen. Granlund on selkeässä piste-ennätysvauhdissaan. Hyökkääjä on tehnyt parhaimmillaan 69 pistettä Minnesotassa kaudella 2016–2017.

Sharksin viime kesän ykkösvaraus Macklin Celebrini viimeisteli alle minuutti Granlundin jälkeen, eikä Seattlen onnistunut enää tasata tilejä, vaikka Yanni Gourden onnistui vielä tehdä vierasjoukkueelle maali aivan toisen erän lopulla.

Päätöserässä Sharks vielä kasvatti kaulaansa Ethan Cardwellin ja Jake Walmanin osumilla. Cardwellille 7–5-maali oli uran ensimmäinen NHL-osuma.

Seattlen Eeli Tolvanen ylsi niin ikään tehopisteille. Hän oli valmistelemassa Oliver Bjorkstrandin 1–1-osumaa ottelun neljännellä minuutilla.

Sharks on tehnyt yhden ottelun aikana kahdeksan maalia viimeksi vuoden 2018 lokakuussa. Tuolloin kalifornialaiset kaatoivat Philadelphia Flyersin 8–2.

San Jose ja Seattle kohtaavat jälleen lauantaina, tuolloin Krakenin kotihallissa.

Barkoville ja Aholle syöttöpisteet

Florida Panthers kävi vierailulla Pohjois-Carolinassa ja kaatoi isäntäjoukkue Hurricanesin maalein 6–3.

Floridan kovimpiin pistenikkareihin lukeutuivat Anton Lundell ja Eetu Luostarinen.

Lundell napasi syöttöpisteen jo kolmannella peliminuutilla, kun Jesper Boqvist avasi ottelun maalitilin. Päätöserässä suomalainen puolestaan viimeisteli Floridalle 5–3-osuman.

Kaksi syöttöpistettä ottelun tiimellyksessä napannut Luostarinen oli puolestaan mukana valmistelemassa Lundellin maalia.

Syöttöpisteen kuittasivat niin ikään Floridan Aleksander Barkov ja Carolinan Sebastian Aho.

New York Rangersin Pennsylvanian-vierailu päättyi sen sijaan 1–3-tappioon.

Philadelphia Flyersin onnistui karata ratkaisevaan johtoon jo ensimmäisessä erässä, kun Bobby Brink pääsi ensin viimeistelemään neljännellä minuutilla ja vain reilu minuutti tämän jälkeen Travis Konecny laukoi isännät 2–0-johtoon.

Konecnyn illan ensimmäisestä osumasta kirjattiin syöttöpiste Rasmus Ristolaiselle. Konecnyn onnistui kerryttää illan maalisaldoaan vielä päätöserän viime hetkillä, kun hän laukoi tyhjään verkkoon loppulukemat 3–1.

Lankinen torjui Vancouverille vierasvoiton

Vancouver Canucks voitti vieraissa Buffalo Sabresin jatkoajalle venähtäneessä ottelussa maalein 4–3.

Isäntäjoukkue Buffalo karautti johtoon ottelun ensimmäisessä erässä, mutta Jake DeBruskin toisen erän loppupuolella tekemän tasoituksen myötä päätöserään siirryttiin 1–1-tilanteessa.

Vancouverin onnistui kolmannen erän alkupuoliskolla lunastaa selvä 3–1-johto Buffalosta, mutta isännät kirivät rinnalle erän jälkimmäisellä puolikkaalla. Alex Tuchin 3–3-osuman myötä ratkaisua lähdettiin hakemaan jatkoajalta.

Voittomaalin teki lopulta Conor Garland, kun jatkoaikaa oli pelattu noin neljä minuuttia. Ottelun tähdeksi valittu Garland oli tehnyt varsinaisella peliajalla jo yhden maalin ja kuitannut yhden syöttöpisteen.

Vancouverin suomalaisveskari Kevin Lankinen pysäytti yhteensä 31 laukausta.

Nashville Predatorsin maalilla oli perjantaina niin ikään vartiossa suomalaisvahti. Juuse Saros torjui kaikkiaan 25 kertaa, mutta tennesseeläisseura kaatui kotijäällään Tampa Bay Lightningin käsittelyssä.

Floridalaisseura kuittasi voiton Brayden Pointin 3–2-ylivoimamaalilla, kun jatkoaikaa oli takana noin minuutin verran.