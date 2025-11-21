Washington Capitalsin venäläiskonkari Aleksandr Ovetshkin kasvatti NHL:n maaliennätystään hattutempulla, kun Washington otti Montreal Canadiensista 8–4-vierasvoiton.

Viimeisen osumistaan tyhjään rysään iskeneellä Ovetshkinilla on NHL-uransa ajalta tilillään nyt jo kaikkiaan 907 maalia. Hattutemppu oli miehelle NHL-uran 33:s.

Ovetshkin nousi tykittelynsä myötä NHL:n hattutempputilastoissa jaetulle neljännelle sijalle Brett Hullin seuraksi. Ovetshkinia ja Hullia enemmän hattutemppuja ovat urallaan tahkonneet vain Mike Bossy (39), Mario Lemieux (40) ja Wayne Gretzky (50).

Hänen onnistui nostaa kuluvan kauden maalisaldonsa kymmeneen, minkä lisäksi hän sai ottelusta syöttöpisteen.



Venäläistähti myös nousi kymmenenneksi eniten pisteitä kerryttäneeksi pelaajaksi liigan historiassa. Hän on kirjauttanut NHL-uransa aikana kaikkiaan 1 643 tehopistettä. Montreal-ottelun myötä hän ohitti listalla Joe Sakicin (1 641).



Seuraavaksi eniten maaleja Montrealia vastaan Suomen aikaa varhain perjantaina takoivat Ethen Frank ja Sonny Milano, jotka osuivat kumpikin kahdesti.

Washingtonin romuluinen kanadalaishyökkääjä Tom Wilson taklasi maanmiestään Jake Evansia tuhoisasti. Montreal-hyökkääjä ei enää pelannut sen jälkeen, kun Wilson oli niitannut hänet toisessa erässä kyynärpäällä laitaan.

Wilson selvisi tilanteesta ilman rangaistusta. Washington siirtyi heti töötin jälkeen 4–2-johtoon, ja raivostunut Evans paiskasi kypäränsä lattialle kävellessään pukuhuoneeseen.