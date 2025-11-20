Jääkiekon NHL:n suomalaistähti Sebastian Aho oli monessa mukana, kun Carolina Hurricanes taipui värikkäiden vaiheiden jälkeen Minnesota Wildille voittolaukauskilpailun jälkeen 3–4.
Carolinan ykkössentteri Aho teki kauden kahdeksannen maalinsa kaventamalla ottelun kolmannessa erässä 2–3:een.
Vierasjoukkue Carolina sai Minnesotasta lopulta pisteen, kun pirteää alkukautta pelaava Jackson Blake viimeisteli tasoituksen vajaa minuutti ennen varsinaisen peliajan loppua.
Ottelun ensimmäisessä erässä Ahon virhe johti Minnesotan maaliin. Suomalaissentteri menetti kiekon keskialueella Carolinan pelatessa ylivoimalla, ja Minnesota-hyökkääjä Matt Boldy kiiruhti alivoimalla maalintekoon.
Boldy ratkaisi ottelun myöhemmin voittolaukauskilpailussa.
Aho on tehnyt tällä kaudella 20 ottelussa tehopisteet 8+11=19. Carolina nousi jatkoaikapisteellä NHL:n itäisen konferenssin kärkipaikalle.
Hurricanesin toinen suomalaishyökkääjä Jesperi Kotkaniemi oli ottelusta sivussa nilkkavamman takia. Kotkaniemi on ollut loukkaantuneena kolmen ottelun ajan.
Korpisalolle tappiopeli
Boston Bruinsin kakkosmaalivahti Joonas Korpisalo sai torjuntavastuuta joukkueen vierasreissulla Kaliforniassa, mutta suomalaistorjuja joutui päästämään neljä maalia selkänsä taakse. Anaheim Ducks nujersi Bostonin varsinaisella peliajalla 4–3, kun Ducks-puolustaja iski voittomaalin ajassa 56.25.