NHL-tähti Aleksander Barkovista lupaavia uutisia

– Hän näytti hyvältä. Luulen, että hän on valmis pelaamaan. Oli hyvä saada hänelle nämä pari harjoitusta alle. Katsotaan, miltä hänestä tuntuu huomenna ja tehdään sen pohjalta päätös, Floridan valmentaja Andrew Brunette sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Keskushyökkääjä on ollut loukkaantumisten vuoksi sivussa Floridan viimeisimmistä 13 ottelusta 12. Barkov on pelannut alkukauden aikana yhteensä 16 ottelua, joissa hän on tehnyt 18 pistettä (10+8).