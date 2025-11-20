NHL-joukkueita tulevaisuudessa Euroopasta? Ruotsalaisen jääkiekkoasiantuntija Håkan Loobin mukaan taalaliiga harkitsee mahdollisuutta uudelle divisioonalle Eurooppaan.

Pohjoisamerikkalainen jääkiekon mahtisarja NHL on järjestänyt kausittain yksittäisiä Global Series -otteluita Euroopan kaupungeissa, myös Suomessa Helsingissä ja Tampereella. Meneillään on kuitenkin "jotain paljon suurempaa", Håkan Loob väittää.

NHL harkitsee Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n asiantuntijana toimivan kiekkolegendan mukaan mahdollisuutta perustaa divisioona Eurooppaan.

– NHL-jääkiekolle on tilaa ja paljon kiinnostusta Euroopassa, kun otetaan huomioon, miten paljon eurooppalaisia ​​pelaajia sarjassa pelaa, Loob sanoo SVT:lle.

– Uskon, että viiden vuoden kuluessa saatamme nähdä heidän perustavan jonkinlaisen divisioonan Eurooppaan.

NHL on jaettu tällä hetkellä neljään divisioonaan. Euroopan divisioonan ulkoasu tulisi Loobin mukaan olemaan "sekalainen".

– Tietenkin katsotaan suurempia kaupunkeja. Praha, Tukholma... uskon, että tuollaiset kaupungit ovat todella kiinnostavia NHL:lle, Loob mainitsi.