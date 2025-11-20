Jääkiekon NHL:ssä Washington Capitals kaatoi kotikaukalossaan Edmonton Oilersin lukemin 7–4.

Capitalsin venäläiskonkari Aleksandr Ovetshkin kasvatti NHL:n maaliennätystään nyt lukemaan 904. Tuore osuma oli Ovetshkinille kuluvan kauden seitsemäs.

Capitalsin mukaan voitto oli Ovetshkinille NHL-uran 833:s, mikä nostaa hänet 10:nneksi eniten voittoja NHL:n historiassa keränneeksi pelaajaksi.

Ottelun kovimman maalintekijän tittelin jakoivat sen sijaan Washingtonin Ryan Leonard ja Edmontonin Darnell Nurse, jotka viimeistelivät kumpikin kahdesti.

Leonardille kyseessä oli NHL-uran ensimmäinen ottelu, jossa hän on tehnyt enemmän kuin yhden maalin.

Calgary iski päätöserässä neljästi

Calgary Flames haki vuorostaan 6–2-vierasvoiton Buffalo Sabresista.

Kanadalaisvieraat ehtivät karata jo 2–0-johtoon ottelun avauserässä, mutta isännät luistelivat rinnalle seuraavan erän aikana.

Päätöserään lähdettiin tasatilanteesta, mutta iski voittomaalin jo kahden minuutin jälkeen. Calgary ei kuitenkaan tyytynyt tähän, vaan iski vielä kolmesti.