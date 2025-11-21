Jääkiekon NHL:ssä Seattle Kraken kaatoi vieraskaukalossa Chicago Blackhawksin maalein 3–2.
Lue myös: Tom Wilsonin töötti teki tuhoa – Aleksandr Ovetshkin paisutteli NHL:n maaliennätystä
Chicago ehti painella toisessa erässä 2–0-johtoon Teuvo Teräväisen ja Tyler Bertuzzin siivittämänä. Bertuzzi teki ensin erän alussa maalin Teräväisen syötöstä, ja erän puolivälissä Teräväinen viimeisteli vuorostaan Bertuzzin avittamana ylivoimalla.
Kaksikon sankariteot eivät kuitenkaan riittäneet tuomaan voittoa isännille, vaan Seattle painoi ohi päätöserän kolmen maalin turvin.
Teräväisellä on kuluvalta kaudelta tilillään nyt viisi maalia ja kymmenen syöttöpistettä.
Seattlen Eeli Tolvaselle siunaantui jääaikaa vajaan 16 minuutin edestä, mutta hän jäi tehopisteittä.
Suomalaistähtien Florida Panthers puolestaan kaatoi kotiyleisönsä edessä New Jersey Devilsin 1–0. Floridalaiset lunastivat voittonsa Sam Reinhartin rannelaukauksesta ensimmäisen erän puolivälin jälkeen syntyneellä osumalla.