Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Anton Lundell sai jääkiekon NHL:ltä 5 000 Yhdysvaltain dollarin eli noin 4 200 euron sakot, NHL tiedotti sunnuntai-iltana Suomen aikaa.
Lundell rusikoi sunnuntain vastaisena yönä pelatulla kierroksella korkealla mailalla Tampa Bay Lightningin hyökkääjä Jake Guentzelia.
Tampa Bayn hyökkääjä Scott Sabourin sai 2 018 dollarin eli noin 1 700 euron sakot huitomisesta. Hän kolhi Floridan suomalaispuolustaja Niko Mikkolaa. Sakkorahat menevät NHL:n tiedotteen mukaan pelaajien hätäapurahastoon.
Erilaisten kahakoiden sävyttämä ottelu päättyi Tampa Bayn 4–2-voittoon.