Anton Lundell haltioissaan Floridan tähtihankinnoista – "Älyttömän siistiä"

NHL:ssä pelaavan Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Anton Lundell hehkuttaa vuolaasti joukkueen huippuvahvistusta Seth Jonesia.

Hallitseva Stanley Cup -mestari Florida oli NHL-siirtorajan kynnyksellä hurjana, kun se hankki riveihinsä huippupuolustaja ja tähtihyökkääjä Brad Marchandin.

Kaksikosta varsinkin 36-vuotiaan Marchandin siirto oli iso yllätys, sillä hän toimi Floridan kanssa samassa divisioonassa pelaavan Boston Bruinsin kapteenina. Myös Floridan pelaajat yllättyivät kaupasta, sillä NHL:ssä saman divisioonan joukkueiden väliset pelaajakaupat eivät ole kovinkaan yleisiä – varsinkaan pudotuspeleihin tähtäävien joukkueiden kesken.

– Olimme kaikki aika yllättyneitä. Tuli aika puskista. Totta kai, kun noin hyvä pelaaja saadaan joukkueeseen, niin ihan älyttömän siistiä. Aika harvoin noin isoja pelaajia vaihtaa joukkuetta, Lundell hehkuttaa MTV Urheilulle.

Toinen vahvistus on Jones, joka siirtyi Floridaan Chicago Blackhawksin riveistä.

30-vuotias puolustaja kuuluu pelipaikkansa eliittiin, mutta viime vuodet Chicago Blackhawksissa ovat olleet haastavia.

Lundell hehkuttaa estoitta Jonesia, jonka nykyinen sopimus umpeutuu vasta kauden 2029-2030 päätteeksi.

– Jones on ihan älyttömän hyvä pelaaja. Tosi siistiä saada hänet meidän joukkueeseemme myös tuleville vuosille. Isokokoinen pakki, joka osaa hyökätä, puolustaa ja on taitava kiekon kanssa. Siinä on kaikki, mitä me tarvitsimme, Lundell hekumoi.