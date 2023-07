Suomalainen NHL-vahti sai hulppean sopimuksen – asiantuntija näkee riskin: "Se ei ole ideaali tilanne"

Heti kun pelaajaruletti pyörähti käyntiin, julkistettiin useita pelaajasopimuksia. Myös suomalaispelaajat ovat olleet jääkiekkouutisten kohteena. Maalivahti Joonas Korpisalo siirtyi Los Angeles Kingsistä viisivuotisella sopimuksella Ottawa Senatorsiin, jossa on kovat odotukset 29-vuotiasta kovapalkkaista suomalaispelaajaa kohtaan. Korpisalo tienaa uudesta sopimuksesta neljä miljoonaa dollaria kaudessa, eli yhteensä tilille napsahtaa 20 miljoonaa dollaria.

– Taitojensa lisäksi Korpisalo tuo mukanaan playoff-kokemusta, sillä hän on pelannut niissä kahdesti viimeisen neljän kauden aikana. Senators on joukkue, joka on lähellä nousta pudotuspelijoukkueeksi. Hänen olemuksensa tolppien välissä tulee olemaan merkittävä tekijä auttamaan tuon hypyn ottamisessa, sivustolla kirjoitetaan.