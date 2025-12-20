Anthony Joshuan tyrmäämä Jake Paul on käynyt leikkauksessa.

Joshua tyrmäsi Paulin lauantain vastaisena yönä kaksikon välisen ottelun kuudennessa erässä. Britti-iskijän painava lyönti teki pahaa jälkeä ja mursi Paulin leukaluun.

Paul joutui leukavammansa vuoksi sairaalaan heti ottelun jälkeen. Jenkkinyrkkeilijä jakoi sosiaalisessa mediassa röntgenkuvan, joka paljasti leuan murtuneen kahdesta eri kohdasta.

Myöhemmin lauantaina Paul kertoi X-tilillään joutuneensa leikkaukseen.

– Pääsin juuri leikkauksesta. Kaikki sujui hyvin. Minulla on paljon kipuja ja jäykkyyttä. Minun on syötävä nestemäisiä ruokia seitsemän päivän ajan, Paul kirjoittaa X-tilillään.

Tappio oli Paulille hänen ammattilaisuransa toinen.