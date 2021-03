Ano Turtiainen anoi pääsyä Liike Nytin riveihin, kertoo Iltalehti – Harkimo tyrmäsi aikeet: "Ei me sinne mitään Turtiaisia oteta"

Iltalehden tietojen mukaan Ano Turtiainen on lähestynyt asian tiimoilta kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimoa. Harkimo on vuonna 2018 perustetun Liike Nytin puheenjohtaja ja puolueen ainoa kansanedustaja.

Harkimo vahvistaa Iltalehdelle, että Turtiainen on kysynyt mahdollisuutta liittyä Liike Nytin eduskuntaryhmään.

– On se kysynyt ja mä olen sanonut, että ei käy. Ei me sinne mitään Turtiaisia oteta, Harkimo kommentoi Iltalehdelle.

Turtiaisen mukaan hän on keskustellut Harkimon kanssa Liike Nytin linjasta, mutta ei ole kysynyt suoraan, voisiko hän liittyä eduskuntaryhmään.

– En ole sitä suoraan kysynyt, mutta on Hjallis voinut sen niinkin käsittää. Jos kautta rantain Hjallis on näin käsittänyt, niin myönnän, että hän on sanonut mulle, että ei mua voi ottaa (Liike Nytiin).