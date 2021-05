Annika Saarikon kolumni: Sote-uudistus pelastaa kotikunnat

Puolueen johtamisen hienoin puoli on ihmiset. Saan tavata liki viikoittain suomalaisia kuntapäättäjiä maan jokaisesta kolkasta. Paikallisten terveisten kirjo on laaja, mutta viimeisten vuosien aikana yhdistävä tekijä on ollut selvä. Harras toive sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta yhdistää vastuunkantajia kaikkialla Suomessa.