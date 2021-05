Valtiovarainministerin puikkoihin astunut Saarikko pitää Marinin verouudistusideaa "keskituloisten kurittamisena"

– Se on tärkeää politiikassa – vaikka ei olisi samaa mieltä, niin ymmärtää toista.

Näkemyserot ovat työllisyyden edistämistoimissa

Mitä työllisyystoimiin tulee, on sdp:llä ja keskustalla on Saarikon mukaan jonkin verran näkemyseroja.

Korona-ajan taloustilanne voisi Saarikon mukaan olla pahempikin

– Koronaa on hoidettu Suomessa hyvin, kiitos suomalaisten. Sen takia talouden tilanne ei ole niin hirveä kuin pahimmillaan pelättiin taudin alkaessa.

Saarikolla on työnsarkaa edessään ja toimintasuunnitelma vaikuttaa selkeältä.

– Meillä on syviä rakenteellisia ongelmia taloudessa. Yksi on se että tänne syntyy valitettavan vähän lapsia, kun ikääntyvistä ihmisistä halutaan pitää huolta. Toinen on se että meidän yritykset eivät uskalla satsata tulevaisuuteen ja investoida. Näihin asioihin meidän pitää yhdessä tarttua.