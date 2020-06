Analyysi: Sote-uudistus lähtee tuskien taipaleelle koronaviruksen varjossa – maakuntamalli ja julkisen sektorin vetovastuu ovat pohjana tänään kerrottavalle myllerrykselle

Tänään on pitkästä aikaa sote-päivä. Koronaviruksen varjossa on valmisteltu Sanna Marinin (sd.) hallituksen versiota jättimäisestä sote-uudistuksesta, jonka tarkoituksena on myllertää suomalaisten turvaverkko paremmaksi. Hallituksen linjauksista kerrotaan kello 10.30.