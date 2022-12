Annika Saarikko MTV Uutisille: Työtä tehdään, jotta sähköratkaisut saadaan kasaan ennen joulua

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on tähän tyytyväinen.

Saarikko korostaa, että hallitus on jo tehnyt kansalaisia energiakriisissä tukevia toimia ja pohtinut myös lisävaihtoehtoja jo pitkään.

Myös hintakattoa on jo selvitetty ja valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.

Saarikon mukaan hintakatto on yksi hyvä vaihtoehto kaikkein korkeimmista sähkölaskuista kärsivien suomalaisten tukemiseen.

"Valtion on avattava kukkaronnyörejään"

– Käynnissä on energiasota, ja siihen meidän on vastattava, jotta kansalaiset pärjäävät. Se tarkoittaa, että valtion on avattava kukkaronnyörejään, mutta etsittävä sellaisia ratkaisuja, jotka ovat varmasti kohdistumassa sinne, missä niitä eniten tarvitaan.