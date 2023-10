Anniina Valtonen avautuu ruoka-aineallergioistaan – toivoo, että tuleva lapsi perisi isänsä mahan ja suoliston

– Välillä tuntuu siltä, että mulla on ruoka-allergioita vaikka muille jakaa. Toivonkin, ettei lapseni tule perimään niitä, vaan saisi isänsä mahan ja suoliston, joka tuntuu kestävän mitä vaan, Valtonen kirjoitti Instagramissa.

Valtonen on jakanut kuvia saamistaan ruoka-annoksista Suomessa ja maailmalla. Yksi annoksista on hänen entisen työpaikkansa jouluateria, ja yhdestä hän maksoi jopa 16 euroa. Hän ei kuitenkaan tarkenna, mistä annoksista on kyse, vaan kehottaa ihmisiä arvaamaan. Kuvia voit selata nuolesta.