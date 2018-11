Anni Törnin taposta syytetty mies yritti peitellä rikoksen jälkiä, pesi veriroiskeita kylpyhuoneesta – hautasi naisen ruumiin seuraavana yönä maakuoppaan metsään

– Syytetty on pääosin pessyt hyvin tehokkaasti kylpyhuonetta. Pyyhkimisjälkiä näkyi eri puolilla kylpyhuonetta, syyttäjä Pia Mäenpää sanoi.

Hautasi ruumiin yöllä

Piilotti huolellisesti

– Hän hautasi ruumiin hyvin syrjäiseen paikkaan, tiheän puuston joukkoon. Lisäksi hänen on täytynyt nähdä paljon vaivaa montun kaivamiseen. Omaisille on herännyt jopa epäilys siitä, että näinköhän ruumis on piilotettu yksin, Niemi sanoi.